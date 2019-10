A quanto pare anchenon rientra nella schiera delle fan dei film tratti dai fumetti, soprattutto quelli della

In queste giornate di fuoco in cui il genere, tanto per cambiare, è finito sulla graticola un po’ per i timori americani collegati alla release di Joker e per via delle dichiarazioni di Martin Scorsese contro i film della divisione cinematografica della Casa delle Idee si aggiungono ora le parole della star di Friends.

In un’intervista rilasciata a Variety in cui ha spiegato le ragioni del suo ritorno in TV con The Morning Show, serie che avremo modo di vedere su Apple Tv+ (GUARDA IL TRAILER), Jennifer Aniston dice a proposito della Marvel:

Si tratta di una decisione presa in questi ultimi due anni in cui abbiamo assistito all’esplosione di queste piattaforme di streaming che propongono materiali di elevata qualità, è stato a quel punto che ho iniziato a pensarci. Anche perché poi se ti fermi a guardare la varietà delle proposte là fuori che sta diminuendo a vista d’occhio, ci sono solo film della Marvel. O cose che magari non mi sono state proposte o che non m’interessa vivere con tutto quel green screen. Il mercato è cambiato tantissimo. Mi piacerebbe molto assistere a un ritorno dell’era di Meg Ryan, a quei giorni in cui andavi al cinema a quei giorni in cui ti sedevi comoda su una poltrona… Mi piacerebbe ci fosse una rinascita in tal senso. Riprendiamoci “Voglia di Tenerezza”. “Il Paradiso Può Attendere”, “Frankenstein Jr”, “Mezzogiorno e mezzo di fuoco”, “Goodbye Amore Mio”.

CORRELATO – Kevin Smith risponde alle critiche di Martin Scorsese

Quanto a The Morning Show si tratta di una serie ispirata al libro Top of the Morning, scritto dal corrispondente della CNN Brian Shelter e seguirà il dietro le quinte dei programmi di notizie che vanno in onda la mattina sugli schermi americani.

Il cast del progetto, di cui non è ancora stata condivisa online la trama ufficiale, comprende anche Bel Powley, Gugu Mbatha-Raw, Billy Crudup, Mark Duplass e Nestor Carbonell.

Alla regia dello show c’è Mimi Leder, già apprezzata per il lavoro compiuto con The Leftovers.