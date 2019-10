Il ritorno del Cavaliere Oscuro

L’ospitata di Arthur Fleck al Live! With Murray Franklin è una citazione diretta alla celebre storia di Batman firmata da Frank Miller. Nel fumetto, quando Batman torna in azione dopo anni di inattività, Joker viene invitato al talk show di David Endocrine, che il clown finisce per uccidere assieme a tutto il pubblico in studio.

Vi ricorda nulla?



Quando l’uomo entra in scena, inoltre, stampa un bacio in bocca all’attempata dottoressa presente in studio: anche questa una citazione di un momento presente nel fumetto.