È uno dei più grandi e discussi “What if…?” in materia di fantacasting degli ultimi anni tanto che la star ha dovuto toccare nuovamente l’argomento durante l’ACE Comic Con di Chicago nel corso del fine settimana.

Egerton si è così espresso:

Amo i film della Marvel ho un sacco di amici che hanno delle parti in quei lungometraggi e si divertono un sacco a farli. Non saprei… La questione di Logan è davvero interessante. Ma sono un po’ spiazzato perché non mi sono mai sentito un tipo da Wolverine. Poi penso che manchino ancora un po’ di anni. So che lo stesso Kevin Feige ha spiegato che manca ancora del tempo per il rilancio del personaggio. Chissà, magari fra qualche anno sarò abbastanza duro da poterlo interpretare. Non ho mai nascosto il fatto di essere un fan di quei film e mi piacerebbe, anzi, amerei proprio farne parte.