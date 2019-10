Ieri vi abbiamo parlato di, oggi tocca aunirsi al coro di sostenitrici di un film Marvel tutto al femminile.

L’interprete di Scarlet Witch ne ha parlato nel corso di un’intervista con Buzzfeed e ha ammesso:

La gente ama davvero questi personaggi. Tutti gli uomini nei film Marvel hanno svolto un lavoro incredibile nel soddisfare alcuni dei desideri del pubblico, senza contare che sono divertenti e di grande di talento. Come lo sono le donne. Credo che dare loro più spazio avrebbe un impatto ancora maggiore perché i fumetti non sono solo per ragazzi che vogliono vedere ragazzoni.

Il volto di Vedova Nera, invece, ne ha parlato in un’intervista con Variety:

Non so quale sia il mio futuro in quel mondo. Per ovvi motivi è una situazione un po’ opaca per il mio personaggio, ma quel gruppo di attrici è così incredibilmente potente quando è unito, è esplosivo e senza freno. Quindi sì, sono decisa a portare avanti la cosa. Gli spettatori lo vogliono e io sto con loro.