Ci siamo quasi: tra poche settimane sarà online il primo trailer di, adattamento cinematografico con Vin Diesel del fumetto Valiant creato nel 1992 da Kevin VanHook, Don Perlin e Bob Layton.

A rivelarlo è stato il produttore Dinesh Shamdasani in un’intervista con ScreenGeek. “Arriverà molto, molto presto” ha spiegato. “Fossi in voi comprerei un biglietto per Terminator: Destino Oscuro“.

Nel corso della stessa intervista un altro produttore, Dave Wilson, ha preannunciato che non si tratterà del tipico cinecomic:

La speranza è che si riveli un film d’azione stimolante e guidato dai personaggi. Sento che sarà un po’ diverso da quello che abbiamo visto di recente. Intendiamo ritagliarci uno spazio tutto nostro.

Ricordiamo che la produzione del film si è tenuta a Città del Capo, in Sud Africa, ed ha coinvolto oltre a Diesel anche Toby Kebbell, Sam Heughan, Guy Pearce, Eiza Gonzalez e Johannes Haukur Johannesson.

Diretto da Dave Wilson su sceneggiatura di Eric Heisserer (Arrival), il film sarà nei cinema il 21 febbraio 2020.

La vicenda narra di un soldato, Angelo Mortalli, ucciso e riportato in vita grazie a un intervento che fa ampio uso di nanotecnologie secondo un progetto chiamato Project Rising Spirit. Privo di memoria, Mortalli diventa Bloodshot, un antieroe in grado di rigenerarsi e cambiare forma in grado anche di interagire con la maggior parte dei computer.