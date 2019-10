, durante la premiere di, la serie HBO da lui curata (leggi la nostra recensione spoiler free in anteprima), ha avuto modo di condividere il suo parere circa il tema caldo di questi ultimi giorni: le “critiche” di Martin Scorsese ai cinecomic Marvel.

Interpellato da Variety si è così espresso:

C’è questa dimensione che i film della Marvel stanno cominciando a esplorare tanto che stanno effettivamente diventando provocatori e interessanti. Film come Logan o Black Panther sono molto vicini alla mia idea di cinema e mettere tutti i lungometraggi Marvel nello stesso calderone non mi pare corretto. Sarei curioso di sapere quanti film della Marvel ha visto. Non mi sembra ci sia bisogno di una forma di repressione. Penso che ci debba sempre essere spazio per l’intrattenimento popolare, per le proposte indipendenti e il “cinema”. Però stai parlando con uno a cui piace mangiare da Sizzler [nota catena americana di ristoranti per famiglie, ndr.]