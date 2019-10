ha abbandonato le trattative per entrare nel cast di Deadline rivela alcune interessanti informazioni a riguardo: la Warner Bros. voleva che Hill interpretasse uno dei villain (che dovrebbero essere Pinguino e l’Enigmista), ma la discussione tra le parti si è interrotta. Secondo il sito, la major sarebbe stata anche interessata a coinvolgereper la parte di Pinguino, senza però arrivare a fare un’offerta o a discuterne con l’attore. Al momento, quindi, la Warner sta valutando nuovi candidato per le parti.

Gli unici attori ufficialmente confermati per il film sono Robert Pattinson per la parte di Batman e Zoë Kravitz per quella di Catwoman, mentre Jeffrey Wright è in trattative per la parte del Commissario Gordon.

The Batman uscirà il 21 giugno 2021: le riprese inizieranno a gennaio 2020 e si svolgeranno a Londra. Il film di Reeves mostrerà un Batman nei suoi anni formativi e metterà in evidenza il suo carattere di investigatore.

A produrre la pellicola vi sarà Dylan Clark (produttore della trilogia del Pianeta delle Scimmie). Alla sceneggiatura, insieme a Reeves, anche Mattson Tomlin.

