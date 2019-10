Oltre a Chris Hemsworth, Natalie Portman e Tessa Thompson anche un altro interprete tornerà in. Stiamo parlando dello stesso regista del film. Durante lo show di Jimmy Kimmel Waititi ha rivelato che tornerà nuovamente a vestire i “panni digitali” dell’alieno, visto per l’ultima volta in Avengers: Endgame.

Ecco l’intervista completa:

Thor: Love and Thunder, il prossimo film del franchise diretto nuovamente da Taika Waititi, vedrà sullo schermo Chris Hemsworth insieme a Tessa Thompson e Natalie Portman, che tornerà a interpretare Jane Foster e nello specifico nella nuova incarnazione di…Thor.

Le riprese del film dovrebbero iniziare l’anno prossimo in Australia in contemporanea con quelle di Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings. L’uscita di Thor: Love and Thunder è prevista per il 5 novembre 2021.

