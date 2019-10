In occasione di un’ ospitata al Graham Norton Show,ha parlato della volta in cui incoraggiòad accettare il ruolo di

La conversazione avvenne in occasione delle riprese di Romeo + Giulietta, quando DiCaprio disse al collega che aveva ricevuto un’offerta per recitare nel film di James Cameron. Rudd aveva un legame molto stretto con il Titanic:

Mio padre era un esperto del Titanic e ne parlava in giro per il mondo. Era un ospite di molte università.

L’attore ha ammesso di aver appreso dell’offerta di DiCaprio nel corso del suo ultimo giorno di riprese di Romeo + Giulietta, quando l’attore non aveva ancora accettato il ruolo:

Siamo andati tutti in un bar… ero in macchina con lui quando ammise: “Mi hanno offerto un film, un film grosso”. […] Mi disse: “Non so se voglio farlo”, e io risposi: “Dovresti invece”. Non credo avessi voce in capitolo, ma è interessante tornare a rifletterci.