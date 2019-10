Come abbiamo appreso di recenteè stato scelto dalla Warner Bros. per vestire i panni dell’Enigmista in, cinecomic di Matt Reeves.

Sappiamo che il personaggio si chiamerà Edward Nashton e non Edward Nygma. In attesa di scoprire qualche dettaglio in più Boss Logic ha voluto immaginare Dano nei panni dell’iconico villain realizzato una fan art.

Potete vedere la suggestiva fan art qua sotto:

Gli altri attori ufficialmente confermati per il film sono Robert Pattinson per la parte di Batman e Zoë Kravitz per quella di Catwoman, mentre Jeffrey Wright è in trattative per la parte del Commissario Gordon. Paul Dano sarà invece l’Enigmista.

The Batman uscirà il 21 giugno 2021: le riprese inizieranno a gennaio 2020 e si svolgeranno a Londra. Il film di Reeves mostrerà un Batman nei suoi anni formativi e metterà in evidenza il suo carattere di investigatore.

A produrre la pellicola vi sarà Dylan Clark (produttore della trilogia del Pianeta delle Scimmie). Alla sceneggiatura, insieme a Reeves, anche Mattson Tomlin.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti o sul forum!

FONTE: CB