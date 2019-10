Con un comunicato stampa la Europictures ha annunciato che il 2 novembre durante la nuova edizione delsarà presentato in anteprima, kolossal fantasy made in Italy diretto dache arriverà ufficialmente nelle sale il prossimo marzo.

Ecco il comunicato stampa ufficiale seguito dai primi poster e le prime immagini ufficiali:

Creators – The Past

PRESENTATO AL LUCCA COMICS AND GAMES 2019

CON LUIS ROYO OSPITE D’ECCEZIONE

Diretto da Piergiuseppe Zaia

Con William Shatner, Bruce Payne, Gerard Depardieu, Eleonora Fani e Jennifer Mischiati

Europictures è lieta di annunciare la presenza a LUCCA COMICS AND GAMES 2019 di CREATORS – THE PAST, kolossal fantasy/sci-fi made in Italy, in uscita al cinema a marzo 2020, che vanta un cast internazionale – da William Shatner a Gerard Depardieu, da Bruce Payne a Marc Fiorini – affiancato da noti nomi del panorama cinematografico internazionale e da importanti firme italiane.

Una produzione tutta italiana anche per quanto riguarda gli effetti speciali: parte della post-produzione è avvenuta presso gli studios della Fotokem a Burbank (Los Angeles) sotto la supervisione dell’italiano Walter Volpatto, colorist di Star Wars: Gli ultimi Jedi, Interstellar e di altri importanti titoli del cinema hollywoodiano. Il film è stato girato in green screen e in 5K, ed è provvisto di Dolby Atmos curato dalla Blautöne.

Durante tutte le giornate della prossima edizione della manifestazione, il film avrà una presenza importante. Oltre ad avere una notevole visibilità all’interno della cittadina, con formati impattanti che introducono i character poster, è previsto uno stand nell’area Movie presso il quale si susseguiranno numerosi eventi.

Mercoledì 30 e giovedì 31 sarà presente Ivan Calcaterra (tra i disegnatori di Drago Nero, unico mensile fantasy edito da Bonelli) per presentare e autografare le due tavole da lui realizzate dedicate al personaggio interpretato da William Shatner.

Venerdì 1 sarà possibile assistere dal vivo alla seduta di trucco prostetico per la trasformazione dell’attrice Eleonora Fani nel personaggio di Lady Airre.

Sabato 2 e domenica 3 altri disegnatori – Luis Royo, Anna Lazzarini e Oskar – autograferanno le copie numerate dei disegni che hanno appositamente creato ispirandosi ai vari personaggi del film. Sempre sabato 2 novembre alle ore 10.00, il film verrà presentato in un panel esclusivo presso il Teatro San Girolamo con un ospite d’eccezione, il famoso illustratore fantasy Luis Royo, amico di sempre di Lucca Comics. Durante l’incontro Luis Royo mostrerà la speciale illustrazionerealizzata ispirandosi al film e assieme al regista Piergiuseppe Zaia e alla protagonista Eleonora Fani racconteranno la genesi di questo ambizioso progetto.

CREATORS – THE PAST è un progetto che si espande in un vero e proprio universo composto da tre elementi: l’omonimo film nato dall’estro creativo di Piergiuseppe Zaia e che arriverà in sala nel 2020 come primo capitolo di una trilogia; il libro “CREATORS – THE PAST… la storia vera” scritto dalla sceneggiatrice Eleonora Fani insieme a Graziella Mizzani Corio, e da una colonna sonora di grande impatto a cui hanno collaborato voci internazionali. Elementi sinergici che collaborano all’unisono per esprimere tutte le potenzialità di un progetto a lungo termine che porterà alla realizzazione del più grande universo Fantasy mai prodotto in Italia e che non poteva non essere presentato in anteprima a LUCCA COMICS AND GAMES 2019.

Sinossi: Un imponente allineamento galattico si sta realizzando ed i suoi effetti influenzeranno ogni forma di vita nel cosmo. Otto Dei governano e dirigono l’universo: sono i Creators. In un’epoca lontana, essi forgiarono uno strumento che avrebbe custodito il sapere divino della creazione: la Lens; otto Lens per otto Creatori. Ognuno di loro diede vita al suo pianeta racchiudendone i segreti e la chiave della sua essenza all’interno della Lens stessa. A distanza di anni alcuni pianeti e le loro creature cominciarono ad uscire dal disegno divino a cui erano predestinati. Il Concilio Galattico si riunisce per decidere le sorti dei cieli ma serve il potere di tutte le Lens per governare l’Universo e le sue leggi. Il nostro pianeta sta andando alla deriva e il Reggente della Terra, preoccupato per il destino delle sue creature, non si presenta all’appello e nasconde la Lens nella dimensione umana. Questo scatenerà una corsa contro il tempo.

Prodotto da Piergiuseppe Zaia ed Eleonora Fani, CREATORS – THE PAST sarà distribuito in Italia da Europictures a marzo 2020 e presentato in anteprima a LUCCA COMINCS AND GAMES 2019.