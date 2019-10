Si accorciano le distanze traal box-office italiano, ma venerdì è sempre Joker a mantenersi in testa con 653mila euro e un totale ora di 18.6 milioni di euro. Al secondo posto, Maleficent incassa 607mila euro, portandosi così sopra il milione di euro in due giorni: un buon risultato anche se sempre inferiore al primo film.

Al terzo posto si piazza l’evento in un giorno Metallica & San Francisco Symphony: S&M, con 143mila euro e una media di quasi 800 euro per sala. Scende al quarto posto Gemini Man, con 79mila euro e un totale di quasi 1.4 milioni di euro, mentre chiude la top-five Se mi vuoi bene, che cresce rispetto all’esordio incassando 64mila euro e arrivando a 96mila euro complessivi (non un buon risultato, comunque).

L’altra nuova uscita in top-ten è The Informer – Tre Secondi per Sopravvivere, con 21mila euro e un totale di 33mila euro.

