Robert Zemeckis è in trattative per dirigere il nuovo film Disney di. La notizia arriva a circa otto mesi dall’annuncio chenon si sarebbe dedicato al progetto per motivi non chiari. Anche, che avrebbe dovuto figurare come produttore, non è più coinvolto nel film.

Andrew Miano e Chris Weitz produrranno il progetto attraverso la loro compagnia Depth of Field con Weitz che si occuperà della sceneggiatura.

Sebbene un accordo non sia stato ancora siglato, Zemeckis ha messo gli occhi sul progetto già da questa estate. Essendo al lavoro su Le streghe per la Warner Bros. non voleva tuttavia prendere altri impegni prima che il film facesse progressi in produzione. Ora che il film è in post, Zemeckis è pronto a pensare al futuro.

Se tutto andrà secondo i piani il regista dovrà presto pensare al cast e per primo al ruolo di Geppetto. Fino a qualche tempo fa si parlava del coinvolgimento di Tom Hanks, ma a quanto pare avrebbe rifiutato il ruolo.

Prodotto dai Walt Disney Studios, Pinocchio è tratto dal romanzo del 1883 scritto da Carlo Collodi e già portato sul grande schermo dalla Disney nel 1940 con il classico film d’animazione. Questa versione live action andrà ad affiancare successi come Cenerentola, Maleficent, Il Libro della Giungla e altre pellicole in sviluppo come Il Re Leone, Aladdin e Mulan.

Fonte