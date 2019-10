Dopo Halle Berry e Anne Hathaway anche un’altra attrice ha voluto dare il suo benvenuto anel mondo DC congratulandosi con lei per aver ottenuto il ruolo di Catwoman nel cinecomic. Questa attrice non è altro che, la Wonder Woman dell’universo cinematografico DC che rivedremo sul grande schermo il prossimo anno in Wonder Woman 1984.

Ecco il suo post su Instagram:

Gli attori ufficialmente confermati per il film sono Robert Pattinson per la parte di Batman, Zoë Kravitz per quella di Catwoman, Paul Dano per l’Enigmista, Jeffrey Wright per il Commissario Gordon.

The Batman uscirà il 21 giugno 2021: le riprese inizieranno a gennaio 2020 e si svolgeranno a Londra. Il film di Reeves mostrerà un Batman nei suoi anni formativi e metterà in evidenza il suo carattere di investigatore.

A produrre la pellicola vi sarà Dylan Clark (produttore della trilogia del Pianeta delle Scimmie). Alla sceneggiatura, insieme a Reeves, anche Mattson Tomlin.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti o sul forum!

FONTE: CB