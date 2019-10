Come anticipato,è balzato in testa alla classifica italiana sabato. Il film Disney raccoglie 1.4 milioni di euro, accorciando le distanze con il primo film (che ne aveva raccolti 1.6) e sale così a 2.4 milioni di euro complessivi in tre giorni. Scende al secondo posto Joker , che continua però la sua corsa con altri 1.3 milioni di euro: la pellicola Warner Bros. sfiora i 20 milioni di euro, un risultato straordinario per un cinecomic nel nostro paese, tantomeno vietato ai minori di 14 anni.

Sale al terzo posto Se mi vuoi bene, con 214mila euro e un totale di 311mila euro in tre giorni, mentre scende al quarto posto Gemini Man, con 192mila euro e un totale di 1.5 milioni di euro. Quinta posizione per Il Piccolo Yeti, con 125mila euro e un totale di 1.6 milioni di euro.

Le altre due nuove uscite in top-ten: The Kill Team all’ottavo posto incassa 47mila euro e sale a 80mila euro complessivi, mentre The Informer al nono incassa 45mila euro e sale a 78mila euro complessivi.

Domattina vi aggiorneremo con la classifica completa e i risultati del weekend i Maleficent: Signora del Male, Joker e le altre nuove uscite.

Commenta qui sotto o sul forum.