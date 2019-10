si farà, come sappiamo. Jason Momoa tornerà a vestire i panni del supereroe DC, mentre James Wan dovrebbe riprendere il suo posto dietro la macchina da presa. Ma pare che anche un altro personaggio farà il suo ritorno del cinecomic.ha recentemente rivelato infatti che Black Manta tornerà a scontrarsi con Aquaman nel sequel. Intervistato da h Uproxx l’attore ha dichiarato:

Ospite allo show di Ellen lo scorso maggio, Jason Momoa si era così espresso su Aquaman 2:

Si tratta di combinare terra e acqua, che è tipo quello che sto facendo con questa causa ambientale. Non ci sono alieni alle prese con la distruzione della Terra, si tratta solo di noi. Per questo sono davvero emozionato al pensiero di tornare in quel mondo, per questo mi sono messo al lavoro insieme allo sceneggiatore del primo film. Abbiamo inquadrato la storia del film e ci stiamo addentrando al suo interno.