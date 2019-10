Grazie alla promozione di Zombieland – Doppio colpo , si torna a parlare dell’approdo dinell’Universo cinematografico Marvel grazie agli sceneggiatori, intervistati da CB

“Vogliamo assolutamente entrare nel parco giochi” ha commentato Reese prima di sottolineare uno degli aspetti più intriganti dell’universo:

Una delle cose fantastiche dell’UCM è la sua ricchezza, la sua vastità. Pensate solo al mondo dei cattivi, a quanto sia fantastico. Non siamo mai riusciti a utilizzare molti di quei cattivi perché non ne avevamo i diritti. Adesso possiamo. Perciò siamo decisamente emozionati all’idea di avere questa possibilità, e lo stesso vale per Ryan e per le persone dell’UCM: accogliere Deadpool deve essere elettrizzante per tutti.

In un’intervista con Fandom Wernick ha poi svelato:

Kevin Feige ha così tanti assi nella manica che è il padrone dell’universo. Quando Kevin dirà che è ora, noi ci saremo. Potrebbe succedere tra un anno, sei mesi, tre anni. Non fa mai una mossa sbagliata perciò qualunque decisione prenderà sarà quella giusta.

Siamo pronti a tuffarci non appena Ryan ci chiamerà per dire: “Partiamo”. E mi riferisco anche al capire l’idea giusta su come inserire [Deadpool] in un universo Marvel più vasto. È un po’ più complicato rispetto a quando lavoravamo per la Fox, ma siamo felici di far parte dell’UCM ora, perciò qualunque cosa Kevin dirà, noi la faremo.