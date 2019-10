11

A Game of Thrones! Un inquietante trono di fattura antica attende vuoto il suo proprietario. Non è ormai un mistero, come annunciato dallo stesso poster del film, che la presenza di Palpatine aleggi in qualche modo sul destino dei nostri eroi, ed è istintivo associare questo trono al suo personaggio, tanto più che nel look recupera uno dei bozzetti primigeni creati da Ralph McQuarrie a inizio anni 80 per il trono dell’Imperatore stesso ne Il Ritorno dello Jedi.