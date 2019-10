è il regista che ha avuto l’onore di inaugurare l’con il primouscito nell’ormai lontano 2008.

Un Universo Cinematografico che, negli ultimi giorni, è finito sul banco degli imputati per via delle critiche dichiarazioni di filmmaker come Martin Scorsese, Francis Ford Coppola e, è cosa recentissima, anche Ken Loach.

Con la complicità degli impegni stampa di The Mandalorian, la serie tv di Star Wars che debutterà a novembre su Disney+, Jon Favreau ha potuto parlare della questione durante un’intervista con la CNBC.

Ecco la sua educata e misurata osservazione:

Questi due ragazzi sono degli eroi per me e si sono guadagnati il diritto di esprimere le loro opinioni. Non sarei finito a fare il lavoro che faccio che non avessero tracciato la via. Per me sono una fonte di ispirazione fin dai tempi di Swingers e penso che possano dire quello che vogliono.

Potete trovare tutte le informazioni su The Mandalorian, la serie TV di Star Wars prodotta dalla Lucasfilm e interpretata da Pedro Pascal e Gina Carano, nella nostra scheda TV.

Per un rapido riepilogo di quello che è accaduto in questi ultimi giorni in materia di “chiacchiere” intorno ai cinecomic, ecco una rassegna dei nostri principali articoli in materia:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!