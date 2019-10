Continua la corsa di Joker al box-office globale, e continuano i record: ieri il film della Warner Bros ha incassato altri 2,4 milioni di dollari negli Stati Uniti, salendo a 258 milioni di dollari negli Stati Uniti e a 788 in tutto il mondo (dati forniti da Forbes ) e diventando il maggiore incasso globale di sempre (nella classifica che non conta l’inflazione) per un film vietato ai minori (ovvero con rating R), battendo(782 milioni di dollari) e(785 milioni di dollari, di cui però 50 raccolti dalla versione non vietata).

Si tratta dell’ennesima conferma che i cinecomic stanno dominando sempre più il box-office mondiale, anche nei segmenti riservati a un pubblico più maturo: negli ultimi anni, infatti, Deadpool, Logan, Deadpool 2 e Joker hanno raccolto cifre davvero ragguardevoli in tutto il mondo.

Per celebrare la notizia, Ryan Reynolds ha pubblicato su Twitter un piccolo omaggio in perfetto stile Deadpool:

R-Rated box office congratulatory posts aren’t like the ones you’re used to… pic.twitter.com/OTy2BqIP4f — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) October 25, 2019

Questo il divertente poster con l’elenco dei film battuti da Joker nella classifica dei maggiori incassi VM:

