Qualche giorno fa vi abbiamo segnalato la promozione di, che da presidente dei Marvel Studios è diventato direttore creativo dell’intera Marvel Entertainment. Questo, insieme al suo coinvolgimento come produttore di un nuovo film die del terzo film della nuova saga di, sta destando un po’ di preoccupazione nei fan, che pensano che potrebbe essere troppo impegnato per lavorare come una volta a stretto contatto con la produzione dei film Marvel.

IGN ha chiesto delucidazioni a Trinh Tran sulla possibilità che Kevin Feige rimanga coinvolto allo stesso modo nei progetti dei Marvel Studios, e la produttrice esecutiva di Avengers: Infinity War ed Endgame si è affrettata a rassicurare:

Penso che Kevin sia sempre stato… è così appassionato della Marvel… dei suoi personaggi e del mondo Marvel. Sarà sempre coinvolto in quell’aspetto. Si assicurerà sempre che ciò che realizziamo per il pubblico sia il meglio che possiamo fare. Quindi, non penso cambierà nulla da quel punto di vista.

Va detto che proprio il successo del lavoro di Feige con i film Marvel ha convinto la Disney a metterlo alla supervisione creativa di tutti i progetti della Casa delle Idee, quindi la speranza dei fan e della stessa Disney è che lo stesso livello qualitativo dei film Marvel si applichi anche ad altre aree (in particolare, a quella TV).

