È ancoraa mantenersi in testa alla classifica italiana venerdì, con 404mila euro e un totale ora vicinissimo ai sei milioni di euro (5.9), che verranno superati oggi (e a fine weekend si andrà ben oltre i sette). Seconda posizione per, che incassa altri 390mila euro ottenendo la miglior media della top ten e sale a 22.8 milioni di euro (oggi supererà i 23).

Al terzo posto la prima nuova uscita, Downton Abbey, che incassa 194mila euro e sale a 392mila euro in due giorni. Quarta posizione per Tutto il mio Folle Amore, con 115mila euro e un totale di 174mila euro. Chiude la top-five One Piece Stampede – Il Film, con 64mila euro e un totale di 224mila euro in due giorni.

Seguono altre nuove uscite: al sesto posto Scary Stories to Tell in the Dark incassa 49mila euro e sale a 83mila euro in due giorni, mentre all’ottavo posto Finché Morte non ci Separi incassa 44mila euro e sale a 75mila euro in due giorni. Vicino all’Orizzonte, al nono posto, incassa 43mila euro e sale a 73mila euro in due giorni.

Potete commentare qui sotto o sul forum!