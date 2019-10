a vincere il weekend in Italia con 2.4 milioni di euro, con una buona tenuta rispetto a una settimana fa (e rispetto al secondo weekend del film originale) e un totale di 7.7 milioni di euro.

Seconda posizione per Joker, che incassa altri due milioni di euro in quattro giorni, ottiene la miglior media della classifica e sale a 24.2 milioni di euro in meno di un mese.

Apre al terzo posto Downton Abbey, che incassa 1.1 milioni di euro, mentre al quarto posto apre Tutto il mio Folle Amore: il film di Gabriele Salvatores incassa 763mila euro in quattro giorni. Quinta posizione per One Piece Stampede – Il Film, che incassa 395mila euro (in forte crescita rispetto a One Piece Gold – Il Film). Al sesto posto Scary Stories to Tell in the Dark incassa 281mila euro, mentre al settimo posto Vicino all’Orizzonte incassa 265mila euro, all’ottavo Finché Morte non ci Separi incassa 243mila euro e al nono Gemini Man incassa 223mila euro, per un totale di 2.1 milioni di euro. Chiude la top-ten Se mi vuoi Bene, che incassa 181mila euro e sale a 815mila euro complessivi.

Commenta qui sotto o sul forum!