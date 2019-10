Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter Netflix avrebbe messo ufficialmente in cantiere un sequel di(The Princess Switch), commedia natalizia con protagonista Vanessa Hudgens arrivata sulla piattaforma streaming lo scorso anno.

Il sequel, intitolato The Princess Switch: Switched Again, arriverà sulla piattaforma il prossimo natale. La produzione avrà inizio nel Regno Unito il mese prossimo. Mike Rohl (già regista del primo film), tornerà dietro la macchina da presa, dirigendo il progetto su una sceneggiatura di Robin Bernheim e Megan Metzger.

Prossimamente vedremo la Hudgens nella commedia di NetflixUn Cavaliere per Natale e in Bad Boys for Life.

Ecco la sinossi ufficiale del primo lungometraggio:

Cosa succede quando Stacy, una pasticciera di Chicago, incontra una futura principessa che le somiglia come una goccia d’acqua? Ma naturalmente si scambiano di posto! A Natale non perderti le peripezie di Vanessa Hudgens in “Nei panni di una principessa”.

