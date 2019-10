Gli Eterni dei Marvel Studios vivono nascosti sulla Terra da 35.000 anni, perciò era lecito aspettarsi dal film qualche suggestiva ambientazione remota nel tempo. Lo avevano già suggerito le prime foto dal set, ma adesso arriva un’ulteriore conferma da una delle attrici del film.

Parliamo di Lauren Ridloff, che tra le sue storie Instagram ha stuzzicato i fan con un accenno al costume di Makkari, il suo personaggio. Aguzzando la vista sullo sfondo si può notare una scritta inconfondibile, Babylon 800 BC: ecco allora la conferma che una porzione del film sarà ambientata nella Babilonia dell’800 a.C.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

L’uscita è prevista per il 6 novembre del 2020.

Cosa ne pensate? Curiosi per la nuova ambientazione degli Eterni? Ditecelo nei commenti!

