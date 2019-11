a vincere il weekend al box-office italiano: il film d’animazione incassa 3.5 milioni di euro e ottiene di gran lunga la media più alta della classifica.

Seconda posizione per Il giorno più bello del mondo: il film di Alessandro Siani debutta con 2.9 milioni di euro e la seconda media della classifica, è il miglior debutto dell’anno per un film italiano. Al terzo posto Maleficent: Signora del Male incassa 2.2 milioni di euro, salendo a 10.5 milioni di euro (il decimo incasso dell’anno), quasi in linea con il primo film.

Al quarto posto Joker non accenna a frenare e incassa altri 2.2 milioni di euro, con un netto incremento rispetto a una settimana fa e un totale di 27 milioni di euro.

Apre al quinto posto L’Uomo del Labirinto, con 1.2 milioni di euro, in crescita rispetto a La Ragazza nella Nebbia (1 milione di euro), anche se lo scorso weekend includeva il primo novembre. Apre invece al sesto posto Stephen King’s Doctor Sleep, con 1.1 milioni di euro.

Apre al settimo posto Terminator: Destino Oscuro, con poco meno di 900mila euro, un debutto poco incoraggiante come quello americano.

Ottava posizione per Downton Abbey, con 829mila euro e un totale di 2.3 milioni di euro. Al nono posto Tutto il mio folle amore incassa 822mila euro e sale a 1.8 milioni di euro. Chiude la top-ten Scary Stories to Tell in the Dark, con 199mila euro e un totale di 566mila euro.

Da notare al tredicesimo posto l’esordio di L’Età Giovane: il film dei Dardenne incassa quasi 100mila euro, in linea con il film precedente, La ragazza senza nome.