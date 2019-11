si appresta a dominare il box-office di fine novembre, in attesa dell’arrivo di

La stagione delle feste negli Stati Uniti inizierà infatti a breve con il Giorno del Ringraziamento il prossimo 28 novembre e a quel punto Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle sarà nelle sale già da qualche giorno, visto che il debutto statunitense è fissato per il 22.

L’Hollywood Reporter segnala i primi dati sul tracking nordamericano dell’atteso cartoon che, a quanto pare, è destinato a incassare più di 100 milioni di dollari nel primo week-end di permanenza in sala. Fra i film d’animazione non distribuiti in estate nessuno è mai riuscito a raggiungere questo traguardo. Tenendo in considerazione i Disney Animation Studios, la miglior performance nella tre giorni è stata quella di Zootropolis (75.1 milioni di dollari), mentre il primo Frozen ottenne 67.4 milioni di $ tenendo conto del fine settimana e 93.6 milioni contando la cinque giorni del Thanksgiving.

Ovviamente seguiremo l’andamento della cosa con estrema attenzione.

La squadra creativa premiata con l’Academy Award, formata dai registi Jennifer Lee e Chris Buck e dal produttore Peter Del Vecho, riporterà sul grande schermo gli amati protagonisti Elsa, Anna, Olaf e Kristoff che nella versione italiana avranno ancora una volta le voci di Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano e Paolo De Santis.

Dal team premio Oscar® —composto dai registi Jennifer Lee e Chris Buck, e dal produttore Peter Del Vecho— e con le voci originali di Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff e Josh Gad, e le musiche del duo di compositori premiato agli Oscar® Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, Walt Disney Animation Studios presenta Frozen 2, prossimamente al cinema.

La data d’uscita italiana è fissata al 27 novembre.

