In occasione di un’intervista recente svoltasi agli Hollywood Film Awards,ha alluso al futuro di Hulk nell’Universo cinematografico Marvel in compagnia di

L’attore non ha voluto sbilanciarsi troppo (soprattutto in presenza di Feige), ma si è limitato a dire che il pubblico può aspettarsi “probabilmente altro” da Hulk in futuro. Ha poi ammesso che vorrebbe che il suo personaggio ricoprisse un ruolo da mentore per le nuove reclute degli Avengers:

Mi piacerebbe vederlo in compagnia dei nuovi arrivati, magari nelle vesti di guru per i più giovani.

“Ottima idea” ha commentato il presidente dei Marvel Studios.

Nella stessa intervista si è anche toccato la questione Scorsese, che tutti i presenti hanno affrontato in punta di piedi.

“Nutriamo grandissimo rispetto nei suoi confronti di regista” ha commentato Alonso. “Lavoriamo davvero sodo per realizzare questi film per tutti e lavoreremo ancora più duramente. Magari un giorno apprezzerà il nostro operato“.

“Ben detto” ha commentato Feige, mentre Ruffalo ha invece aggiunto:

Ho lavorato con Marty. Lo adoro, spero che un giorno veda il film perché tutti noi che lavoriamo nel cinema abbiamo appreso così tanto da lui. Credo che quando lo vedrà si renderà conto del nostro omaggio al cinema che ha creato in passato.

Ecco il video tratto dagli Hollywood Film Awards dove il film ha conquistato il premio come miglior blockbuster:

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere Hulk in un film Marvel? Ditecelo nei commenti! L’ultima volta che abbiamo visto il personaggio è stato in Avengers: Endgame.