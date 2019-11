Spider-Man resterà nell’Universo cinematografico Marvel, questo è stato confermato. Ci sono state settimane cariche di tensione, tuttavia, in cui sembrava che Peter Parker avesse detto addio agli

Per Ben Mendelsohn quell’eventualità sarebbe stata “un disastro”, come dichiarato nel corso di un’intervista con Metro. L’attore, ricordiamo, ha interpretato Talos in Captain Marvel e ha fatto un’apparizione in una scena dei titoli di coda di Spider-Man: Far From Home.

Chiamato a spiegare le sue dichiarazioni, ha poi aggiunto:

Caz*o ragazzi. Non si può perdere Spider-Man nell’universo Marvel. È una delle loro fottute pornostar assolute. Cavolo, potrei dire i nomi di 30 personaggi a cui si potrebbe rinunciare prima di iniziare a pensare a Spider-Man. Il fatto è che non riesco a pensare a un singolo personaggio più importante di Spider-Man per la Marvel. Ci sono Hulk, Thor…ma nessuno di loro è importante quanto Spider-Man. Nessuno.

Il terzo film verrà prodotto dai Marvel Studios come i due episodi precedenti e arriverà il 16 luglio 2021.

Il nuovo accordo prevede ancora una volta che Peter Parker compaia in uno dei prossimi film dei Marvel Studios, anche se non è stato ancora annunciato quale.