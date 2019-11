Weekend di sorprese al box-office americano:ha fatto il suo debutto venerdì con 6.3 milioni di dollari, una cifra superiore alle aspettative che proietta il film di Roland Emmerich in cima al podio nei tre giorni. Si prevede che raccolga almeno 18 milioni di dollari, una cifra superiore ai 15.2 milioni raccolti danel 2016.

A farne le spese è Doctor Sleep, che debutta nettamente al di sotto delle aspettative: solo 5.2 i milioni raccolti venerdì, per un weekend che dovrebbe assestarsi intorno ai 13.5 milioni di dollari. L’idea è che il film raccogliesse almeno una ventina di milioni, a fine weekend si cercherà di capire perché la pellicola non è riuscita a catturare l’attenzione del pubblico di altri film tratti da romanzi di Stephen King come It o Pet Sematary.

Al terzo posto venerdì Last Christmas incassa 4 milioni di dollari, per un weekend che si prevede intorno ai 12 milioni di dollari. Segue Playing with Fire, con 3.5 milioni di dollari e un weekend da 11.3 milioni di dollari.

Chiude la top-five Terminator: Destino Oscuro, che precipita del 73% e incassa 2.8 milioni di dollari, salendo a soli 40.5 milioni di dollari in una settimana.

