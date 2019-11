Weekend piuttosto sorprendente negli Stati Uniti, e non in maniera positiva: complessivamente i film in classifica hanno raccolto meno di 100 milioni di dollari, cosa che non capitava da diverso tempo a novembre, eha battutopur avendo raccolto solo 17.5 milioni di dollari, una cifra piuttosto ridotta rispetto a quanto è costato il blockbuster di guerra di Roland Emmerich: 100 milioni di dollari. È comunque un risultato superiore alle aspettative iniziali degli analisti, che prevedevano una vittoria di. Il sequel diinvece non ha destato molto interesse nel pubblico americano, incassando solo 14.1 milioni di dollari in tre giorni (solo qualche mese fa Pet Sematary ne raccoglieva 24.5). Grazie ad altri 13 milioni raccolti fuori dagli USA, il film sale a 34.1 milioni di dollari in tutto il mondo (ne è costati 45).

Apre al terzo posto Playing with Fire, con 12.8 milioni di dollari (leggermente sopra le aspettative), mentre al quarto posto Last Christmas debutta con 11.6 milioni di dollari.

Scivola al quinto posto Terminator: Destino Oscuro, che incassa 10.8 milioni di dollari e sale a 48.5 milioni complessivi in dieci giorni (Genisys era già vicino ai 60 milioni nello stesso periodo di tempo). Con altri 30 milioni fuori dagli USA, il blockbuster sfiora i 200 milioni globali (di cui 45 in Cina).

Scende al sesto posto, per la prima volta, Joker: 9.2 milioni per il cinecomic, che sale a 313.5 milioni di dollari negli USA e a 984.7 in tutto il mondo. Nei prossimi giorni supererà il miliardo.

Segue Maleficent: Signora del Male, con 8 milioni di dollari e 97 milioni complessivi (430 in tutto il mondo), mentre Harriet all’ottavo posto incassa 7.2 milioni di dollari e sale a 23.4 milioni di dollari. Al nono posto Zombieland: Doppio Colpo incassa 4.3 milioni di dollari, salendo a 66.6 milioni complessivi (102 milioni in tutto il mondo). Chiude la top-ten La Famiglia Addams, con 4.2 milioni di dollari e 91.4 milioni complessivi (154 nel mondo).

Da notare l’undicesima posizione di Jojo Rabbit, con 3.9 milioni di dollari e un totale di 9 milioni di dollari (non è ancora uscito in mille sale).

