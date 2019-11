La stagione dei premi si avvicina e, come da qualche anno a questa parte,è in prima linea nella proposta di pellicole di rilievo capaci di concorrere (e, perché no, vincere) i vari, ambiti riconoscimenti, in primis gli Oscar.

Manca ancora un po’ prima di poter scoprire quali saranno i film che dalle ambizioni delle costose campagne For Your Consideration passeranno alle nomination effettive, ma per quel che riguarda il colosso dello streaming, l’osservato speciale è di sicuro The Irishman, la pellicola di Martin Scorsese disponibile online a partire dal 27 novembre, dopo l’uscita anticipata in sala.

La questione della distribuzione cinematografica delle pellicole targate Netflix è sempre molto dibattuta, in ogni angolo del globo, per i mancati accordi fra le parti in materia di finestra in sala e debutto online. Tempo fa, a proposito dell’opera scorsesiana, il New York Times, in un interessante report sulla situazione, citava in maniera alquanto esplicita l’indignazione dei vari rappresentanti degli esercenti cinematografici a stelle e strisce, tra cui John Fithian Presidente della NATO (National Association of Theater Owners), per il mancato raggiungimento di un accordo sulla finestra di release extra-cinema. Netflix non era intenzionata a concedere più di 45 giorni di esclusiva cinematografica, mentre la maggioranza delle catene insisteva per il canonico minimo di 72 giorni.

In un interessante Botta&Risposta sui modelli produttivi e distributivi tenuto da Ron Howard e da Scott Stuber, Film Chief del colosso di Los Gatos, si è discusso anche di questo argomento.

E Stuber ha dichiarato, senza mezzi termini, che è ora di finirla con la sterile retorica e di lavorare insieme:

Non è un problema di Netflix, ma è un problema di business. Il mercato al botteghino si è ristretto molto. Ed è quasi tutto per le IP di richiamo, l’animazione e l’horror. Ci sono certi generi che sono stati fatti fuori perché rappresentano una sfida più complicata. Al posto di andare avanti con la retorica del “noi contro di loro”, dovremmo riunirci e parlare di come allargare questo imbuto. Che è la cosa più importante in maniera tale da dare modo di esprimersi a più voci differenti.

The Irishman, la sinossi del film prodotto da Netflix