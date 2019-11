ha detto la sua sulla questionedurante la horror convention Spooky Empire (via CB.com ).

E non l’ha fatto mostrando pomposamente il suo “bastone di tuono” fatto in Michigan e acquistabile al prezzo (scontato) di 100$ e 95 cent ai Magazzini S-mart (i migliori d’America), ma poco ci è mancato.

Il leggendario protagonista di La Casa 1 e 2 e di L’Armata delle Tenebre ha spiegato che, secondo lui, quelle di Scorsese sono “fesserie” e che il suo The Irishman “ha più effetti speciali di qualsiasi film della Marvel”.

Scorsese ce l’aveva coi film della Marvel, giusto? Bene, lui è uno dei nostri più grandi filmmaker quindi se se ne esce con commenti del genere fa male. Perché non è che si tratta di film semplici da fare e non è che The Irishman non abbia un sacco di effetti ficcati su per il suo c*lo. Anzi, ne ha più di qualsiasi film della Marvel perché far vedere Robert De Niro a 9 anni e a 108 richiede un mucchio di fatica, c’è un mucchio di post-produzione digitale. Per cui, è lo dico con tutto il rispetto possibile, dice un mucchio di st*onzate. Anche perché alla fin fine ogni film è finto come un altro. Nulla è reale. Indovina. Stai facendo un film su Erin Brockovich e quello non è neanche il vero aspetto di Erin Brockovich. Non è una storia vera neanche quando te la spacciano come tale quindi non è che puoi metterti a dire “Io sono un filmmaker mentre tu fai degli sciocchi film della Marvel!”. No, sono tutti delle s*ronzate. Ogni singolo frme di qualsiasi film è una st*onzata. Ci sono delle buone st*onzate, delle st*onzate rumorose, delle st*onzate noiose, ma hanno tutte in comune il fatto di essere finzione.