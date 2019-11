La Mister Smith International ha diffuso online la prima immagine di, nuovo adattamento del noto romanzo omonimo di Anna Sewell.

Nel cast di questo progetto troviamo Mackenzie Foy (Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni, Interstellar) e Kate Winslet. La giovane Foy vestirà i panni di una ragazza di 17 anni che grazie al legame con Black Beauty riuscirà a superare la morte dei suoi genitori. La Winslet invece darà la voce ai pensieri del noto cavallo nero.

Il progetto è scritto e diretto da Ashley Avis (Adolescence).

Potete vedere l’immagine qua sotto:

Ecco la sinossi del romanzo:

Black Beauty, uno splendido cavallo nero con una stella bianca sulla fronte, racconta la sua storia: da giovane puledro nell’idilliaca campagna inglese a stanco e vecchio animale da tiro nella fumosa Londra ottocentesca. Dopo i primi anni in compagnia di Ginger, la puledra ribelle, e Merrylegs, il giovane pony, il suo destino gli farà conoscere molti padroni e la sua vita cambierà radicalmente…

Recentemente abbiamo visto Mackenzie Foy nel cast del film Disney Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni e ancora prima in Interstellar di Christopher Nolan. Abbiamo visto invece di recente Kate Winslet in La Ruota delle Meraviglie di Woody Allen, e prossimamente la vedremo in The French Dispatch di Wes Anderson e in Avatar 2.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

FONTE: Variety