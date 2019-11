Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa della Disney su Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle relativo alla premiere nazionale e ai doppiatori italiani dell’attesissimo cartoon.

13 novembre 2019 – Tra le magiche atmosfere della foresta di Arendelle si è tenuta ieri sera a Roma l’anteprima italiana del nuovo lungometraggio d’animazione Disney Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle. La sceneggiatrice, regista e Chief Creative Officer dei Walt Disney Animation Studios Jennifer Lee, insieme al regista Chris Buck e al produttore Peter Del Vecho, e le voci italiane del film Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano e Giuliano Sangiorgi hanno rivolto al pubblico uno speciale saluto.

In Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle l’attrice e cantante Serena Autieri torna a prestare la propria voce a Elsa che intraprende un viaggio pericoloso ma straordinario oltre Arendelle per scoprire una verità nascosta sul passato. L’attrice, cantante e conduttrice televisiva Serena Rossi torna a interpretare la principessa Anna, perennemente ottimista, che in questo nuovo capitolo è determinata ad accompagnare sua sorella Elsa nel suo viaggio verso l’ignoto. L’attore e regista Enrico Brignano presta ancora una volta la propria voce a Olaf che, grazie al suo nuovo permafrost generato dalla magia di Elsa, ora è in grado di godersi pienamente l’estate. Il celebre cantautore Giuliano Sangiorgi, invece, tinge di rock il nuovo brano “Nell’Ignoto” (“Into the Unknown”), che il pubblico italiano potrà ascoltare nei titoli di coda del film, oltre a interpretare un cameo di doppiaggio.

Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle

Perché Elsa è nata con dei poteri magici? La risposta a questa domanda sta ora minacciando il Regno di Arendelle, spingendo Elsa, Anna, Kristoff, Olaf e Sven a partire insieme per un viaggio straordinario e pieno di pericoli. In Frozen – Il Regno di Ghiaccio Elsa temeva che i suoi poteri fossero troppo forti per essere accettati dal mondo. Ora dovrà sperare che siano abbastanza forti per salvarlo. Realizzato dalla squadra creativa premiata con l’Oscar® — i registi Jennifer Lee e Chris Buck, il produttore Peter Del Vecho e gli autori delle canzoni Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez — Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle arriverà nelle sale italiane il 27 novembre.

Frozen Celebration

A Disneyland Paris dall’11 gennaio al 3 maggio 2020 arriva Frozen Celebration. Questa nuova stagione permette a tutta la famiglia di fare un viaggio incantato all’interno del favoloso mondo di Frozen. Una nuova e scintillante parata con Anna, Elsa, Olaf e Kristoff sfila ben quattro volte al giorno, mentre lo spettacolo Frozen: Un invito musicale permette agli ospiti di giocare ed interagire con i loro Personaggi preferiti. Quest’ultima esperienza è disponibile in anteprima già dal 17 novembre!