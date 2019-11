Nel giorno che segna i due anni dall’uscita internazionale dello sfortunatissimosi appresta a superare ufficialmente il miliardo di dollari d’incasso al box-office mondiale, un risultato doppiamente degno di nota considerando che la pellicola diconnon è stata distribuita in Cina.

Si tratta del primo film Vietato ai Minori ad aver raggiunto questo risultato e si tratta della terza pellicola non Disney ad aver superato la soglia citata nell’ultimo anno insieme ad Aquaman (sempre della Warner Bros come Joker) e Spider-Man: Far From Home (che a dispetto del suo essere parte dell’UCM e sviluppato creativamente dalla Marvel è comunque un film Sony).

Come vi abbiamo spiegato qualche settimana fa, Joker genererà un quantitativo di profitti pari (se non addirittura superiore ormai) a quelli di Avengers: Endgame.

Il film dei Marvel Studios è costato circa 500 milioni di dollari fra budget produttivo e spese di P&A e le percentuali sugli incassi dei vari talent coinvolti sono state decisamente cospicue. L’investimento per Joker è stato decisamente più contenuto – i numeri del budget viaggiano fra i 55 e i 70 milioni con una P&A costata fra i 100 e i 120 per un utile di quasi 500 milioni. Trovate maggiori dettagli in questo articolo.

La sinossi ufficiale:

“Joker” del regista Todd Phillips è incentrato sulla figura dell’iconico cattivo, ed è un film autonomo originale, diverso da qualsiasi altro film apparso sul grande schermo fino ad ora. L’esplorazione di Phillips su Arthur Fleck, interpretato in modo indimenticabile da Joaquin Phoenix, è quella di un uomo che lotta per trovare la sua strada in una società fratturata come Gotham. Durante il giorno lavora come pagliaccio, di notte si sforza di essere un comico di cabaret… ma scopre che lo zimbello sembra essere proprio lui. Intrappolato in un’esistenza ciclica sempre in bilico tra apatia e crudeltà, Arthur prenderà una decisione sbagliata che provocherà una reazione a catena di eventi, utili alla cruda analisi di questo personaggio.

