Nelle ultime ore la Walt Disney Company ha annunciato un mucchio di date d’uscita dei prossimi film in cantiere: per quanto riguarda i Marvel Studios ha non solo aggiunto un film per il 2022, ma anche annunciato che i cinecomic prodotti dalla Casa delle Idee per il 2023

Per il 2022 avremo un film Marvel anche a ottobre, mentre per il 2023 avremo quattro film il 17 febbraio, il 5 maggio, il 28 luglio e il 3 novembre. Le uscite non tengono conto delle serie che debutteranno invece su Disney+, la nuova piattaforma streaming disponibile già da alcuni giorni negli Stati Uniti e dal 31 marzo in Italia.

Ecco allora una ricapitolazione:

Vedova Nera – 1 maggio 2020

Gli Eterni – 6 novembre 2020

– 6 novembre 2020 Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings – 12 febbraio 2021

– 12 febbraio 2021 Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia – 7 maggio 2021

– 7 maggio 2021 Spider-Man 3 (c/ Sony) – 16 luglio 2021

(c/ Sony) – 16 luglio 2021 Thor: Love and Thunder – 5 novembre 2021

– 5 novembre 2021 Film Marvel senza titolo – 18 febbraio 2022

– 18 febbraio 2022 Black Panther II – 6 maggio 2022

– 6 maggio 2022 Film Marvel senza titolo – 29 luglio 2022

– 29 luglio 2022 Film Marvel senza titolo – 7 ottobre 2022

– 7 ottobre 2022 Film Marvel senza titolo – 17 febbraio 2023

– 17 febbraio 2023 Film Marvel senza titolo – 5 maggio 2023

– 5 maggio 2023 Film Marvel senza titolo – 28 luglio 2023

– 28 luglio 2023 Film Marvel senza titolo – 3 novembre 2023

Cosa ne pensate delle nuove date d’uscita Marvel fino al 2023? Ditecelo nei commenti!

Fonte