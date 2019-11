Nelle ultime ore la Walt Disney Company ha annunciato un mucchio di date d’uscita dei prossimi film in cantiere: abbiamo già parlato dei Marvel Studios, ma è ora di pensare a tutto il resto.

Prima di tutto, la nota dolente: l’uscita di The King’s Man – Le Origini, l’atteso nuovo episodio del franchise di Kingsman con Ralph Fiennes, è stato rimandato di ben sette mesi. Inizialmente programmato per febbraio 2020, adesso arriverà il 18 settembre. Non sono chiari i movimenti dello slittamento, ma speriamo presto di fare luce sul caso.

Oltre a Kingsman, la compagnia ha fissato le date d’uscita di 20 nuovi film della Fox (trovate la lista nelle immagini in calce all’articolo). The Last Duel di Ridley Scott con Ben Affleck, Adam Driver e Matt Damon arriverà a Natale 2020.

Per quanto riguarda la Pixar, avremo un progetto senza titolo il 18 giugno 2021, e gli altri l’11 marzo 2022, 17 giugno 2022 e il 16 giugno 2023. Confermati i sequel di Avatar per il 2021 e il 2023 e il primo film della nuova saga di Star Wars per il 22; ma anche Indiana Jones per il 2021 e New Mutants per il 3 aprile 2020.

2020

2021

2022

2023







Disney just announced a TON of new movie titles & release dates thru 2023. Highlights: • 5 new untitled Marvel films: Oct. 2022, and Feb., May, July and Nov. 2023.

• *20* new untitled Fox films.

• THE LAST DUEL, ie the Damon/Affleck medieval rape movie, opens Xmas 2020. pic.twitter.com/xzT1na7uaF — Adam B. Vary (@adambvary) November 16, 2019

Tra i prossimi film della Disney, qual è quello che attendete di più? Ditecelo nei commenti!