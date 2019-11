Al momentonon è stato ancora contattato da nessuna major per prendere parte a un cinecomic. Ma mai dire mai, come aveva dichiarato lo stesso Washington tempo fa. A tal proposito, star di Black Panther (che attualmente sta promuovendo 21 Bridges) ha rivelato che nel caso Washington volesse entrare nell’Universo Cinematografico Marvel ci sarebbe sicuramente un posto per lui.

Intervistato da JOE.ie Boseman ha dichiarato:

Se lo vuole fare sono sicuro che ci sia un posto per lui.

Per quanto riguarda Black Panther II ha poi dichiarato:

Per quanto riguarda la storia ci sono alcune cose che mi piacciono. Ma in questo momento vivo solo l’attimo. Mi sto occupando dei progetti che sto girando in questo momento. Sono entusiasta di tutto ciò che sta accadendo prima di Black Panther.

Sul primo film di Black Panther

Dalla sinossi:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.

A dirigere la pellicola Ryan Coogler (Creed) su una sceneggiatura scritta assieme a Joe Robert Cole. L’uscita del film è avvenuta il 14 febbraio 2018 in Italia, il 16 negli USA.

FONTE: CB