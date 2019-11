Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter sarebbe entrato a far parte del cast di, nuovo dramma targato Netflix prodotto da

Del cast fa parte per ora anche Jonathan Majors (Captive State, Cocaine – La vera storia di White Boy Rick).

Jeymes Samuel, cantautore statunitense noto con il nome The Bullitts farà il suo debutto alla regia con questo progetto che segue un fuorilegge chiamato Nat Love (Majors) che viene a scoprire che l’uomo responsabile della morte dei suoi genitori avvenuta due decenni prima è stato rilasciato dal carcere e si riunisce alla sua banda per rintracciare il nemico e cercare vendetta.

Jay-Z, che ha già collaborato con Samuel alla colonna sonora di Il Grande Gatsby di Baz Luhrmann, produrrà il progetto insieme a James Lassiter, Lawrence Bender e a Jeymes Samuel.

Recentemente, ricordiamo, abbiamo visto Elba in Fast & Furious – Hobbs & Shaw, spin-off della saga di Fast and Furious e anche in Avengers: Infinity War. Lo vedremo invece prossimamente sul grande schermo nell’adattamento cinematografico di Cats, in Ghetto Cowboy e poi anche in The Suicide Squad, cinecomic diretto da James Gunn.

