Crescono gli incassi in Italia, e grazie all’uscita imminente dinovembre dovrebbe chiudersi in crescita rispetto a un anno fa; a vincere il weekend è, con 2.4 milioni di euro e la prima media della classifica (oltre 4000 euro per sala). Il risultato è perfettamente in linea con quello di Tutto tutto niente niente, che uscì a dicembre del 2012.

Apre al secondo posto L’Ufficiale e la Spia, con 1.2 milioni di euro e la seconda media per sala. Del film di Polanski sarà interessante seguire la tenuta nel prossimo weekend. Al terzo posto troviamo Le Mans ’66 – La Grande Sfida, con 734mila euro e un totale di 2.3 milioni di euro, mentre al quarto posto Le Ragazze di Wall Street incassa altri 577mila euro e si porta a ben quattro milioni di euro.

Apre al quinto posto Countdown, con 385mila euro in quattro giorni, mentre al sesto posto La Famiglia Addams incassa 379mila euro e sale così a 6.2 milioni di euro complessivi. L’evento dei Depeche Mode, proiettato nelle sale solo due giorni, è riuscito a piazzarsi comunque al settimo posto della classifica del weekend con 325mila euro.

All’ottavo posto Sono Solo Fantasmi incassa 305mila euro e sale a quasi 1.3 milioni di euro, mentre al nono posto Parasite incassa 295mila euro (con la miglior tenuta della top-ten) e sale a 1.4 milioni di euro. Decimo posto per Il Giorno più Bello del Mondo, con 290mila euro e un totale di 6.1 milioni di euro.

