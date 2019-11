Annunciato al Comic-Con di San Diego,riunirà nuovamente il regista Taika Waititi e il protagonista Chris Hemsworth, ed è proprio quest’ultimo a rivelare quando inizieranno le riprese dell’attesa pellicola.

Durante una recente apparizione al Tokyo Comic Con, Hemsworth ha infatti spiegato che è previsto che la produzione parta a metà dell’anno prossimo, e di non essere ancora riuscito a leggere lo script:

Ci sarà moltissimo amore e moltissimi tuoni. Potete aspettarvi proprio questo! Non ho ancora visto la sceneggiatura. So che ci stanno lavorando duramente, e sono davvero entusiasta all’idea di portare sullo schermo qualcosa di originale e inedito ancora una volta. Visto dove abbiamo lasciato Thor alla fine di Endgame, c’è moltissimo spazio per muoversi e cambiare drasticamente rotta ancora una volta, ed è una cosa che trovo davvero entusiasmante. Inizieremo le riprese più o meno a metà dell’anno prossimo.

Visto che l’uscita è fissata per novembre dell’anno successivo, la pellicola avrà quindi una produzione di poco meno di un anno e mezzo, in linea con altri blockbuster Marvel.

Thor: Love and Thunder, il prossimo film del franchise diretto nuovamente da Taika Waititi, vedrà sullo schermo Chris Hemsworth insieme a Tessa Thompson e Natalie Portman, che tornerà a interpretare Jane Foster e nello specifico nella nuova incarnazione di…Thor.

Le riprese del film si terranno nel 2020 in Australia in contemporanea con quelle di Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings. L’uscita di Thor: Love and Thunder è prevista per il 5 novembre 2021.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: Comic Book