Come previsto, Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle ha conquistato subito la vetta della classifica italiana degli incassi mercoledì 27 novembre con 755mila euro: il film d’animazione, che questo weekend sarà disponibile in ben ottocento sale, registra un grande esordio ovviamente impossibile da paragonare ai 173mila euro del debutto del primo film. Quest’ultimo aprì giovedì 19 dicembre 2013 al terzo posto con 179mila euro per poi chiudere il weekend in testa con 2.3 milioni di euro (terminò la corsa con ben 19.3 milioni complessivi). Questo sequel dovrebbe raccogliere nettamente di più nel suo primo weekend, anche se avrà un andamento diverso.

Al secondo posto Vasco Non Stop Live 018 + 019, con 219mila euro e (di poco) la miglior media per sala, per un totale di ben 709mila euro in tre giorni di evento. Terza posizione per Cetto c’è, Senzadubbiamente, con 159mila euro e un totale ormai di tre milioni di euro. Al quarto posto un altro evento, Frida – Viva la Vida, con 135mila euro e un totale di 390mila euro in tre giorni.

Chiude la top-five L’ufficiale e la spia, con 96mila euro e un totale di quasi un milione e mezzo di euro. L’altra nuova uscita del weekend, Midway, apre al sesto posto con 45mila euro.

