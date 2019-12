La stagione dei premi entra nel vivo con i premi della critica e delle associazioni, e come da tradizione ecco arrivare i risultati dei Gotham Awards e della National Board of Review.

I primi si tengono a New York e sono dedicati al cinema indipendente: i film candidati vengono selezionati da comitati composti da critici e votati da lavoratori del mondo del cinema (registi, sceneggiatori, produttori etc).

Nel 2017 Chiamami col tuo Nome vinse il premio come miglior film, mentre nel 2018 toccò a The Rider di Chloé Zhao. Quest’anno Marriage Story di Noah Baumbach, presentato al Festival di Venezia, batte tutti raccogliendo quattro premi tra cui miglior film. Il regista ha ringraziato Netflix, e in particolare Ted Sarandos, per aver sostenuto il film senza condizioni – è stata una serata importante per la piattaforma streaming, che ha portato a casa sei premi.

ATTORE ESORDIENTE Taylor Russell, “Waves” (WINNER) Julia Fox, “Uncut Gems” Aisling Franciosi, “The Nightingale” Jonathan Majors, “The Last Black Man in San Francisco” Noah Jupe, “Honey Boy” Chris Galust, “Give Me Liberty”

MIGLIOR SCENEGGIATURA Lulu Wang, “The Farewell” Tarell Alvin McCraney, “High Flying Bird” Jimmie Fails, Joe Talbot, and Rob Richert, “The Last Black Man in San Francisco” Noah Baumbach, “Marriage Story” (WINNER) Ari Aster, “Midsommar”

Decisamente più importanti in ottica Oscar i premi della National Board of Review: l’associazione americana di cinefili composta da studenti, insegnanti, appassionati, storici del cinema e membri dell’industria l’anno scorso aveva assegnato il premio a Green Book, che poi vinse il premio Oscar. Era capitato altre 4 volte negli ultimi 21 anni. Quest’anno gli Academy Awards si terranno prima del solito, la stagione dei premi sarà quindi più breve e perciò l’influenza dei premi della critica potrebbe essere più forte. La NBR ha assegnato il premio come miglior film a The Irishman, mentre miglior regista è andato a Quentin Tarantino.

Miglior Film: THE IRISHMAN

Miglior Regista: Quentin Tarantino, ONCE UPON A TIME…IN HOLLYWOOD

Miglior attore: Adam Sandler, UNCUT GEMS

Migliore attrice: Renée Zellweger, JUDY

Miglior attore non protagonista: Brad Pitt, ONCE UPON A TIME…IN HOLLYWOOD

Migliore attrice non protagonista: Kathy Bates, RICHARD JEWELL

Miglior sceneggiatura otiginale: Josh Safdie, Benny Safdie, Ronald Bronstein, UNCUT GEMS

Miglior sceneggiatura adattata: Steven Zaillian, THE IRISHMAN

Attore esordiente: Paul Walter Hauser, RICHARD JEWELL

Miglior debutto alla regia: Melina Matsoukas, QUEEN & SLIM

Miglior film d’animazione: HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD

Miglior film internazionale: PARASITE

Miglior documentario: MAIDEN

Miglior cast d’insieme: KNIVES OUT

Miglior fotografia: Roger Deakins, 1917

NBR Icon Award: Martin Scorsese, Robert De Niro, Al Pacino

NBR Freedom of Expression Award: FOR SAMA

NBR Freedom of Expression Award: JUST MERCY

MIGLIORI FILM DELL’ANNO



1917

Dolemite is My Name

Ford v Ferrari

Jojo Rabbit

Knives Out

Marriage Story

Once Upon a Time…in Hollywood

Richard Jewell

Uncut Gems

Waves

MIGLIORI 5 FILM INTERNAZIONALI

Atlantics

Invisible Life

Pain and Glory

Portrait of a Lady on Fire

Transit

MIGLIORI 5 DOCUMENTARI



American Factory

Apollo 11

The Black Godfather

Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese

Wrestle

MIGLIORI 10 FILM INDIPENDENTI



The Farewell

Give Me Liberty

A Hidden Life

Judy

The Last Black Man in San Francisco

Midsommar

The Nightingale

The Peanut Butter Falcon

The Souvenir

Wild Rose