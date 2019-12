a mantenersi in testa alla classifica americana venerdì, raccogliendo altri 7.8 milioni di dollari e salendo così oltre i 300 milioni (310 per la precisione) in sole due settimane di sfruttamento. In tutto il mondo ha superato i 760 milioni di dollari, e nel weekend dovrebbe avere una tenuta superiore ad altri film animati Disney recenti.

Tiene bene anche Cena con Delitto – Knives Out: il film di Rian Johnson, al secondo posto, incassa 4.1 milioni di euro e si porta a 53.4 milioni complessivi. Terza posizione per Queen & Slim, con 1.9 milioni di dollari e un totale di 22.3 milioni di dollari, mentre sale al quarto posto Le Mans ’66 – La Grande Sfida, con 1.8 milioni di dollari e un totale di 86.4 milioni di dollari. Chiude la top-five Un Amico Straordinario, con 1.5 milioni di dollari e un totale di quasi 40 milioni.

L’espansione di Dark Waters in oltre duemila cinema fa balzare al sesto posto il film con Mark Ruffalo diretto da Todd Haynes: 1.3 milioni per la pellicola, che sale a 2.5 milioni complessivi.

Debutta solo al tredicesimo posto Playmobil: the Movie, con 167mila dollari. Le previsioni sono sconfortanti: si pensa che il film d’animazione non riuscirà a superare il milione di dollari entro la fine del weekend, registrando un record d’esordio negativo (batterà persino Jem e le Holograms). STX si è occupata solo della distribuzione, e a quanto pare ha fatto anche dei test sul prezzo del biglietto (proponendolo a soli cinque dollari), ma evidentemente non ha funzionato.

Lunedì mattina vi aggiorneremo con gli incassi del weekend.

Fonte: BOM