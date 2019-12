Rimane in testa sabato, al box-office italiano,: il film d’animazione incassa altri 1.3 milioni di euro, mostrando un’ottima tenuta rispetto a una settimana fa e portandosi a 11.2 milioni di euro complessivi. Seconda posizione per, che incassa altri 703mila euro e si porta a 1.9 milioni di euro in tre giorni. Al terzo posto Cena con Delitto – Knives Out incassa 472mila euro, salendo così a 758mila euro in tre giorni.

Quarta posizione per Un Giorno di Pioggia a New York, con 298mila euro e un totale ora di due milioni di euro, mentre chiude la top-five Cetto c’è, Senzadubbiamente, che incassa 147mila euro e sale a 4.5 milioni di euro.

L’altra uscita in top-ten è L’Inganno Perfetto, che sale al sesto posto e incassa 115mila euro, per un totale di 179mila euro in tre giorni.

