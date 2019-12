Kevin Feige ha mostrato alcune “scene grezze”, in sostanza del girato vero e proprio senza effetti visivi, in esclusiva per il pubblico della convention. Cosa è stato mostrato? È stato decisamente rapido e spettacolare. Il footage inizia con un’inquadratura di Druig (Barry Keoghan) che esce da una porta e si ritrova in mezzo al gruppo degli Eterni, tutti con indosso le loro mitologiche armature. Poi vediamo i vari personaggi in location diverse: è un cast davvero variopinto e internazionale. Vediamo alcuni splendidi primi piani di una biondissima Angelina Jolie con il suo bianco costume. In una scena, la vediamo ghignare, anche se non sappiamo perché. Vediamo anche Ajak (Salma Hayek) in azione, e diamo una rapida occhiata a un esercito mostruoso. Sembra esserci del romanticismo tra Sersi (Gemma Chan) e Ikarus (Richard Madden): si tengono per mano in una struttura che sembra una sorta di fontana, e poi insieme in un campo. Vediamo Ajak a cavallo in un campo, verso un’isolata fattoria all’orizzonte. Poi vediamo Kingo (Kumail Nanjiani), con abiti coloratissimi, circondato da ballerini in una scena che ricorda qualche film di Bollywood. Vediamo Druig in piedi davanti a un gigantesco tempio avvolto da una luce arancione (il tempio si vede molto spesso, il film ha una tematica mitologica molto evidente). Nelle scene non ci sono molti dialoghi, ma sentiamo Ajak esclamare: “Queste persone ci hanno cambiati. Dobbiamo proteggerle,” e gli eroi prendere il volo. Il footage termina con alcuni geroglifici d’oro che si uniscono a formare il logo degli Eterni.

Durante il panel dei Marvel Studios al CCXP di San Paolo in Brasile, il pubblico ha potuto dare una primissima occhiata ad alcune scene in anteprima di Gli Eterni – Eternals , il film di Chloe Zhao in arrivo l’anno prossimo al cinema, e ora grazie aabbiamo una descrizione precisa:

Il commentatore conclude che “conoscendo poco Gli Eterni, queste scene hanno attirato subito la mia attenzione: il film sembra avere un aspetto molto differente da altri film dell’Universo Cinematografico Marvel”. Feige ha spiegato che Gli Eterni sarà “qualcosa che non avete mai visto prima: ciò che sta per succedere ridefinirà e cambierà l’Universo Cinematografico Marvel nella Fase Quattro”.

Parlando a Omelete, poi, Feige ha confermato che il film si svolgerà nell’arco di ben 7.000 anni (!) in quanto i personaggi si recheranno in periodi diversi del tempo. Infine, ha confermato che i Devianti verranno introdotti nell’Universo Cinematografico Marvel attraverso questo film, anche se saranno molto diversi da quelli dei fumetti.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh), Barry Keoghan (Druig).

L’uscita è prevista per il 6 novembre del 2020.

