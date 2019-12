Nuova tacca per l’anno dei record al box-office della Disney: spinta dal successo in tutto il mondo di, la major dovrebbe superare oggi il traguardo dei 10 miliardi di dollari al box-office in tutto il mondo.

Lo studio, nel corso del weekend, ha superato i 3.28 miliardi di dollari negli Stati Uniti e i 6.717 miliardi fuori dagli USA, per un totale di 9.997 miliardi che oggi diventeranno 10. Si tratta di un nuovo record a livello temporale: nessuna major aveva mai raggiunto una cifra simile (il record precedente era di 7.6 miliardi nel 2016, stabilito sempre dalla Disney). La cifra non include i film della 20 Century Fox e Fox Searchlight: combinati, portano l’incasso globale del 2019 a quasi 12 miliardi di dollari (3.8 miliardi negli USA e 8.14 fuori dagli USA).

La cosa interessante è che nelle prossime tre settimane l’asticella verrà portata ancora più su grazie a Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, che uscirà il 18 dicembre in vari territori (Italia compresa) e il 20 negli Stati Uniti.

Tra i film che hanno contribuito a rendere stellare questo 2019 per la Disney ricordiamo ovviamente Avengers: Endgame (2.79 miliardi), Il Re Leone (1.6 miliardi), Captain Marvel (1.130 miliardi), Toy Story 4 (1 miliardo) e Aladdin (1 miliardo), oltre appunto a Frozen 2 che il prossimo weekend supererà a sua volta il miliardo di dollari in tutto il mondo. È la prima volta nella storia che una major supera il miliardo di dollari in tutto il mondo con un numero simile di film. And counting…

Fonte: Variety