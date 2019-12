Nei giorni scorsi abbiamo visto che in occasione della presentazione del primo trailer alla Comic-Con Experience di San Paolo, la Warner Bros. ha annunciato ufficialmente il titolo del terzo film del franchise di: oggi tocca alla sinossi.

La pellicola, che si intitolerà The Conjuring: The Devil Made Me Do It, sarà al cinema a settembre 2020 e in Italia arriverà con il titolo The Conjuring – Per ordine del Diavolo.

La pellicola sarà ispirata al processo ad Arne Cheyenne Johnson (datato 1981), noto anche come “Demon Murder Trial” (“processo al demonio assassino”). Ecco la sinossi ufficiale diffusa dalla Warner Bros:

The Conjuring: Per ordine del Diavolo sviscera una storia da brivido di terrore, omicidio e male ignoto che ha sconvolto anche gli investigatori del paranormale realmente vissuti Ed e Lorraine Warren. Uno dei casi più sensazionali dei loro archivi ha inizio con la lotta per l’anima di un giovane ragazzino e poi li conduce verso qualcosa che non hanno mai visto prima: è la prima volta nella storia degli Stati Uniti che il sospettato di un omicidio si difende dando la colpa a una possessione demoniaca.

L’ultimo film dell’intero franchise è stato Annabelle 3, spin-off partito proprio dalla bambola demoniaca presente in L’Evocazione – The Conjuring.