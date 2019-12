Kevin Feige ha parlato con IGN die dell’impatto che il film su Vedova Nera avrà anche sugli altri episodi dell’Universo cinematografico Marvel già arrivati al cinema, come

Prima di tutto, il presidente dei Marvel Studios ha confermato – nel caso ci fossero ancora dubbi – l’ambientazione della storia:

Circa quattro anni fa, durante la lavorazione di Infinity War e Endgame, ci siamo resi conto che avremmo voluto portare a conclusione la storia nel modo più eroico possibile in Endgame, ma con il desiderio di esplorare una parte della sua vita mai vista prima.

Avevamo visto le sue avventure nel film di Avengers, ma non ciò che le era successo tra un film e l’altro. E poi volevamo un film con Scarlett Johansson come Natasha Romanoff, non una storia delle origini con una giovane Vedova Nera per tutto il film.